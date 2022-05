Robert Ljubicic verlässt Rapid Richtung Kroatien

Finanziell ein Gewinn, der 22-Jährige kam letzten Sommer ja ablösefrei von St. Pölten. Aber sportlich? Selbst wenn sich Dinamo am Sonntag zum kroatischen Meister kürt, die Chance (zweite Quali-Runde) auf die Champions League winkt. Roberts Bruder Dejan hätte letztes Jahr auch nach Zagreb wechseln können. Aber er ging zu Köln, setzte sich durch, spielt nächste Saison auch mit den Geißböcken europäisch. Ein Quantensprung für seine Karriere. Ob das in Zagreb so auch möglich gewesen wäre?