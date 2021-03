Fix: Rapid holt Robert Ljubicic vom SKN St. Pölten

Nach einer Zwischenstation im Nachwuchs des Wiener Sportklub wechselte der jüngere Bruder des aktuellen Rapid-Kapitäns Dejan Ljubicic im Jänner 2014 in die Akademie St. Pölten und debütierte vier Jahre später in der Kampfmannschaft des SKN St. Pölten. Seither brachte er es - inklusive des heutigen Gastspiels beim Tabellenführer - auf 85 Pflichtspiele für die „Wölfe“, in denen er sieben Treffer erzielen und doppelt so viele auflegen konnte. Im Jahr 2019 bestritt Robert Ljubicic zudem zwei Nachwuchsländerspiele für die U20-Auswahl von Kroatien.