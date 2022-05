Ein Gefühl, als ob man auf einen Reißnagel tritt

Beim ersten Schritt in der Früh ist es am schlimmsten: In die Ferse frisst sich ein scharfer Stich, der es bisweilen unmöglich macht, den Fuß ganz auf den Boden aufzusetzen. Betroffene beschreiben es so, als ob sie auf einen spitzen Gegenstand treten würden. Je besser die Muskulatur dann durch Bewegung aufgewärmt ist, umso weniger spürt man den stechenden Schmerz, bis er gegen Abend wieder zunimmt.