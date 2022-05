Handball-Cup-Sieger Bregenz trennt sich von Burger

„Der erste Titel nach so vielen Jahren ist etwas ganz Besonderes für unseren Verein und wird immer in Verbindung mit Markus Burger stehen, der den Weg zurück zum Erfolg ebnete“, sagte Vorstandssprecher Gregor Günther: „Er weiß, dass die Türen in Bregenz auch in anderen Funktionen für ihn immer offenstehen.“ Allerdings sei ein Arbeitspensum von 80 Prozent neben dem Handball mit den Ambitionen des Clubs „praktisch nicht mehr vereinbar“ gewesen.