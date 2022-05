Champions-League-Reform: Kompromiss beschlossen

Mit der Sitzung des Exekutivkomitees UEFA am Dienstag und des Kongresses am Mittwoch ist Wien Ort von richtungsweisenden Entscheidungen im europäischen Fußball. Zum Auftakt hat sich das Exekutivkomitee in der Streitfrage der 2021 beschlossenen Reform der Europacup-Wettbewerbe auf einen Kompromiss geeinigt: Weniger Spiele und modifizierte Zugangskriterien für die vier zusätzlichen Teams in der Champions League.