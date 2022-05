Österreichs NFL-Hoffnung peilt Super Bowl an

Doch bis zum 57. Super Bowl in Glendale/Arizona wartet auf Raimann erst einmal das harte Tagesgeschäft in der besten Football-Liga der Welt. Ende April war der Offensive Tackle als erster Österreicher überhaupt in der dritten Runde des NFL-Drafts an 77. Stelle von den Colts ausgewählt worden. Am Donnerstag folgt die Vertragsunterzeichnung für den 2,01 m großen und 138 kg schweren Raimann, ehe es am Wochenende mit einem ersten kleinen Trainingslager für Rookies losgeht.