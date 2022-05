Ein lachender Dritter - und Kühbauer gegen Rapid?

Natürlich ist es eine Spielerei, wenn man die Ergebnisse vom Grunddurchgang als Basis nimmt - würden die Spiele in den letzten beiden Runden jedoch so enden wie damals, dann wäre der WAC Dritter. Dank Siegen bei Sturm (3:0) und gegen Rapid (4:1). Platz vier würde an die Austria gehen (0:0 in Klagenfurt, 2:1 gegen Sturm), Rapid, das keinen Punkt mehr holt (1:2 gegen Salzburg, 1:4 in Wolfsberg), müsste sich mit Platz fünf begnügen. Was bedeutet, dass Grün-Weiß ins Europacup-Play-off muss. Gegen den Sieger des Play-offs zwischen dem Ersten und Zweiten der Quali-Gruppe. Das könnte der LASK sein, es würde zum mehr als pikanten Duell zwischen dem neuen Linzer Trainer Didi Kühbauer und Rapid kommen.