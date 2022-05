Budget: Elke Kahr lässt ÖVP im Regen stehen

Ums liebe Geld wird am liebsten gestritten, in vielen Familien, aber vor allem in der Politik. In Graz ist der Säckelwart der Rathauskoalition, Manfred Eber (KPÖ), gerade intensiv beim Rechnen: Es geht um die Erstellung des Doppelbudgets für die Landeshauptstadt. Die ÖVP, die jahrelang den Geldhahn öffnete oder zudrehte, findet sich nun in einer neuen, ungewohnten Rolle wieder. Nämlich in der der Zuseherin vom Spielfeldrand.