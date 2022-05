Die Steuererfinder wieder unterwegs ...

So populär, nein, so populistisch diese Forderung auch ist: Fassungslosigkeit ist angesagt, wenn sie vom Chef einer vermeintlichen „Wirtschaftspartei“ kommt. Noch nie etwas von den österreichischen Höchststeuern gehört? Noch nie etwas davon, dass erfolgreiche Aktiengesellschaften Dividenden auszahlen - und zwar nicht nur an den Staat, sondern auch an alle anderen Aktionäre? Dass so etwas eine Ohrfeige für einen „Standort“ ist?