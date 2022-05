Salzburg und Sturm als Zünglein an der Waage?

„Oben“ haben der WAC - zum Abschluss gegen Rapid - und Klagenfurt - in der vorletzten Runde gegen die Austria - den Nachteil, nur noch ein Duell mit direkten Konkurrenten im Europacup-Kampf zu haben. Die Rapidler haben zudem noch das anstehende Derby bei der Austria am Sonntag vor der Brust. Zum Zünglein an der Waage können Meister Salzburg, der seinen Platz in der kommenden Champions-League-Gruppenphase sicher hat, und Vizemeister Sturm Graz, der in der dritten Qualirunde zur „Königsklasse“ ins europäische Geschehen eingreifen wird, werden.