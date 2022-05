KAC verpflichtet dänischen Team-Verteidiger

Jesper Jensen Aabo selbst blickt seinem Engagement am Wörthersee mit viel Vorfreude entgegen: „Ich stand mit dem EC-KAC schon seit einiger Zeit in Kontakt, im Verlauf der vergangenen Monate näherten wir uns weiter an und nach ausführlichen Gesprächen mit General Manager Oliver Pilloni, Head Coach Petri Matikainen und natürlich auch Sebastian Dahm wurde klar, dass Klagenfurt jener Platz ist, an dem ich meine Karriere fortsetzen will. Ich weiß, dass ich mich einer sehr professionellen Organisation anschließe, einem Klub, dessen Zielsetzungen stets sehr hohe sind. Beim EC-KAC spielt man, um Trophäen zu gewinnen, und ich möchte in den kommenden Jahren meinen Beitrag dazu leisten, dass dies auch gelingt. Ich freue mich auf den Klub, die Stadt und die Anhängerschaft.“