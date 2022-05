Celtics biegen Bucks + Grizzlies schlagen Warriors

Die Grizzlies kontrollierten die Begegnung gegen die Warriors drei Viertel lang, ehe die Warriors um Stephen Curry im letzten Abschnitt erstmals selbst in Führung gingen und sich ein Hin und Her entwickelte. Grizzlies-Star Ja Morant sorgte mit entscheidenden Körben für das bessere Ende für seine Mannschaft. Er kam am Ende auf 47 Zähler. „Ich habe ausgenutzt, was mir die Abwehr angeboten hat. Ich war sehr zufrieden mit meinen Würfen“, sagte Morant. Bei den Warriors machte Curry 27 Punkte.