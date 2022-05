Im Mai starten zwei Straßenbauprojekte in St. Veit

Autofahrer müssen in den nächsten Wochen in Friesach und Frauenstein mit Verkehrsbehinderungen rechnen. An der L81 Zeltschacher Straße sowie an der B317 Friesacher Straße werden im Bereich der Brücke über die Wimitz Sanierungsarbeiten durchgeführt. „Das sind zwei von insgesamt 30 Bau- und Planungsmaßnahmen, die wir heuer im Zuge unserer Straßenbauoffensive im Bezirk St. Veit durchführen. Insgesamt fließen dieses Jahr rund drei Millionen Euro in Infrastruktur und Verkehrssicherheit“, sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber. Die Gesamtkosten für die beiden Baumaßnahmen in Frauenstein und Friesach belaufen sich auf mehr als 300.000 Euro.