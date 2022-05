So kann jeder im Alltag kräftig Energie sparen

„Einfach einmal bewusst durchs Haus gehen und sorgfältig inspizieren, was da so läuft und summt und blinkt“, empfiehlt Global-2000-Nachhaltigkeitsexperte Johannes Wahlmüller. Folgen wir ihm also auf einem virtuellen Rundgang durch eine durchschnittliche Wohnung. Station eins: die Küche samt Herd und Geschirrspüler. Letzterer sollte nur dann gestartet werden, wenn er wirklich voll mit Tellern, Gabeln, Töpfen und ähnlichen Essensutensilien gefüllt ist. Denn jeder Waschgang weniger reduziert den Wasser- und auch Stromverbrauch. Wenn vorhanden, empfiehlt Wahlmüller den ECO-Lauf.