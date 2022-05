Ukraine-Krieg & Co.: Fühlen Sie sich glücklich?

Der Krieg in der Ukraine begegnet uns mit erschreckenden Bildern und wirtschaftlichen Folgen wie steigende Spritpreise oder Mieterhöhungen. Die zusätzlich andauernde Pandemie macht es schwierig, optimistisch zu bleiben. Dabei ist es wichtig, auf sich zu achten. Darum möchten wir Sie fragen, wie geht es Ihnen in der aktuellen Lage? Erzählen Sie uns gerne Ihre Gedanken in den Kommentaren.