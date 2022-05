Mysteriöse Brandserie in Russland geht weiter

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine mehren sich die Vorfälle von brennenden Munitionslagern, Treibstoffdepots, Fabriken oder Raketenforschungsinstituten in Russland. Während die offizielle Erklärung meist ein technisches Gebrechen dahinter vermuten lasst, könnten aber auch Saboteure dahinterstecken. Bei dem Brand in einer russischen Munitionsfabrik in der Millionenstadt Perm am Ural sind nun nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.