Kardashian und Davidson: Rendezvous im Weißen Haus

Frei für neue Liebe

Davidson und Kardashian waren sich im Vorjahr bei den Dreharbeiten zu ihrem Auftritt in der New Yorker Fernsehshow „Saturday Night Live“ nähergekommen. Die Kalifornierin lebte zu diesem Zeitpunkt schon in Scheidung von Kanye West. Mittlerweile wurde die Ehe geschieden und Kardashian war frei für eine neue Liebe.