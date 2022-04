Kim Kardashians Freund Pete Davidson wirbt für H&M

„Wir sind begeistert, dass Pete Davidson das Gesicht unserer neuen, mutigen Kampagne ist. Pete verkörpert mit seinem Selbstbewusstsein und dem spielerischen Umgang mit seinem eigenen Stil all das, was H&M an der neuen Stimmung in der Männermode liebt. Er ist so sympathisch, dass er Männer auf der ganzen Welt dazu inspiriert, den Moment mit ihrem Look selbst zu kreieren“, so Henrik Nordvall, Global Business Unit Director für Menswear bei H&M.