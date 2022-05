Aufmärsche zum 1. Mai von SPÖ und KPÖ

Die SPÖ lässt in einer Aussendung wissen: „Die Krisen der letzten Jahre, die Corona-Pandemie und nicht zuletzt der sinnlose Angriffskrieg Russlands in der Ukraine zeigen uns wieder ganz deutlich, wie wichtig eine solidarische Gesellschaft und ein Miteinander auf Basis der Grundwerte der Sozialdemokratie sind. Die Teuerungswelle des täglichen Lebens hat uns voll erreicht und viele Menschen in unserem Land wissen nicht, wie sie finanziell über die Runden kommen. Daher braucht es von Seiten der Bundesregierung schnelle Maßnahmen, damit das Leben wieder leistbar wird. Unter dem Motto ,Aufstehen für ein Leistbares Leben‘ ist die Maifeier am Grazer Hauptplatz gestanden. Mehr als 1000 Personen sind dem Aufruf der SPÖ gefolgt, am 1. Mai Flagge zu zeigen.“