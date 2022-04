Lustenau ließ im Aufstiegsrennen Punkte liegen

Die Vorarlberger kamen am Samstag beim Tabellendritten Blau Weiß Linz zu einem 1:1 (0:1). Ihr Vorsprung auf Verfolger FAC schmolz auf zwei Punkte. Die Floridsdorfer hatten sich am Freitag mit einem 3:0 in Horn für einen Vorwoche-Ausrutscher rehabilitiert. Sie treffen am Freitag auf Blau Weiß, während Lustenau am Sonntag St. Pölten empfängt. Drei Runden sind noch zu spielen.