Nach Rüdiger: Real will nächsten Star von Chelsea

Der Vertrag des Defensivmannes beim FC Chelsea läuft zwar offiziell bis 2025, jedoch soll ein baldiger Abgang im Raum stehen. 21 Spiele konnte der Engländer in der laufenden Premier-League-Saison für das Team von Thomas Tuchel bestreiten, dabei gelangen dem 22-Jährigen fünf Tore und sechs Assists. James‘ Marktwert liegt derzeit bei 55 Millionen Euro. Ob Madrid neben einer möglichen Verpflichtung Kylian Mbappes so weit in die Tasche greifen würden, wird sich zeigen.