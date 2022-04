Chelsea: Wütender Azpilicueta stellt Fan zur Rede

Schlusspfiff, die Tribünen sind schon weitgehend leer, die Chelsea-Spieler schlürfen mit hängenden Köpfen in die Kabine. Am Weg dorthin gestikuliert ein Fan in Richtung Cesar Azpilicueta - offenbar, um ihm zu signalisieren, dass er mit seiner Leistung nicht ganz einverstanden war. Der Spanier, von der Niederlage sichtlich genervt, will das nicht auf sich sitzen lassen. Er stellt den Fan zur Rede, geht auf ihn zu, gestikuliert wild. Es kommt zur verbalen Auseinandersetzung. Der Fan glänzt schließlich mit einer geradezu entschuldigenden Handbewegung.