Eklat! ARD-Reporter live auf Sendung attackiert

„Wir werden hier gerade von hinten attackiert von den englischen Fans. Deswegen waren wir leider kurz weg. Dem Kollegen Tim haben sie gerade mal das Headset runtergeworfen. Also da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen, was wir hier machen“, sagte Hofmeister in sein Mikro. Die Hörer bekamen das Geschehen also live mit. „Ich muss mich ein bisschen sortieren. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Sicherheitspersonal hierher bekommen“, fügte er an.