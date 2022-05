Aktuelle Trends für Aus- und Weiterbildung

Lern, was in dir steckt

Unter diesem Motto steht das neue WIFI-Kursbuch und bietet auf 436 Seiten über 4000 Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung. Alle Angebote sind online unter noe.wifi.at zu finden. Ab Mitte Mai liegt das Kursbuch auch gedruckt, kostenlos auf. „Die neu konzipierten und weiterentwickelten Angebote sind in erster Linie eine Einladung, den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit mit Weiterbildung zu begegnen“, heißt es aus dem WIFI NÖ. Man richte sich mit dem Programm sowohl an Erwerbstätige wie auch an Wirtschaftstreibende, die sich mit einem positiven Blick auf die Zukunft entwickeln wollen. Ihr persönliches Exemplar des druckfrischen WIFI-Kursbuches können Sie jetzt anfordern: noe.wifi.at/kursbuchbestellen.