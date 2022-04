Floyd Mayweather boxt nächsten Kampf vor 20 Fans

Duell mit Youtuber

Mayweather hatte seine Profi-Karriere ursprünglich 2015 mit einer Sieg-Niederlagen-Bilanz von 49-0 beendet, ehe er im August 2017 noch einmal gegen den MMA-Kämpfer Conor McGregor in den Ring stieg und mit seither 50 Triumphen die Rekordmarke von Rocky Marciano übertreffen konnte. Vergangenen Juni trat Mayweather in einem Exhibition Fight in Las Vegas gegen den Youtuber Logan Paul an, den er jedoch nicht - wie prophezeit - zu Boden schicken konnte.