Der spektakulärste Hindernislauf der Stadt

Dieser „Beat the City“-Spirit wird beim E-Grazathlon (mit seinen 25 spektakulären Hindernissen auf der 10-Kilometer-Strecke) am 11. Juni mit den neuen Wertungen „größtes Team“ und „Together-Finisher“ erstmals feierlich zelebriert. Zudem gibt es spezielle Angebote für die Teams:

„4+1“: Mit dem „Bring your Buddy“-Angebot können sich 4er-Teams einen zusätzlichen kostenlosen Startplatz sichern.

Ab 6 Personen: Perfekt für größere Gruppen, Unternehmen oder Vereine. Der ermäßigte Preis beträgt dabei 55 Euro pro Person.