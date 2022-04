Wirtschaftsgebäude in Brand, Tragödie um Nachbarn

Ein Brand eines Wirtschaftsgebäudes in St. Peter/Freienstein (Bezirk Leoben) sorgte am Montagnachmittag für einen Großeinsatz. 54 Feuerwehrkräfte waren bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Am Rande kam es zu einer Tragödie: Ein Nachbar (75) verstarb offenbar an einem Herzinfarkt.