Linzer Maibaum kommt heuer aus Eferding

Der Linzer Maibaum, der heuer von Zehetnergut in Alkoven stammt, bei allen Maibaum-Dieben Oberösterreichs eine Prestige-Beute. Die Eferdinger wollen, dass der Baum 800 Stunden in Linz bleibt - damit müsste das Stehlen am Anfang und am Ende des Mais also verhindert werden.