Aus Linzer Maibaum wird jetzt Storchen-Horst

„Wäre doch schade um den Baum“, sagt Tierpark-Chefin Barbara Laher und nahm das Angebot der Steinbrucher Maibaum-Crew dankend an. Am Sonntagnachmittag stellten die Diebe ihre Beute dann im Wildpark neben der überdimensionalen Hängematte auf - das „Rückgabefest“ wurde statt in Linz eben in Altenfelden gefeiert.