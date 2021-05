Letzter Akt im Linzer Maibaum-Drama

Coup gelang - das peinliche „Drama“ begann

Rückblick: Am 1. Mai, kurz nach sechs Uhr, rückte die „Steinbrucher Maibaum Crew“ aus Neufelden am Linzer Hauptplatz an, um vor allen Augen den feierlich geschmückten Baum, den die Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis anlässlich ihres 850-Jahre-Jubiläums spendete, zu stehlen. Der Coup gelang, doch was sie damit unbewusst lostraten, ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten und wohl auch nur in Linz möglich.