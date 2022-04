Steyr Automotive fährt Produktion wieder hoch

Seit Anfang September ist das ehemalige MAN-Werk in Steyr im Besitz der WSA GmbH von Siegfried Wolf. Derzeit wird nach wie vor für MAN produziert. Das hatte die Folge, dass sich die Versorgungsschwierigkeiten beim deutschen Lkw-Hersteller voll auf das Werk in Oberösterreich niederschlagen. Seit Mitte März steht die Produktion still, unterbrochen nur durch einige wenige Schichten.