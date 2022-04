Zwangspause bei Steyr Automotive dauert bis Mai

Die durch den Krieg in der Ukraine eingeschränkte Versorgung mit Kabelbäumen zwingt den MAN-Konzern weiter zum Stillstand. Das hat auch für Steyr Automotive Folgen. Statt in der Osterwoche wieder den Betrieb schrittweise aufzunehmen, wurde die Zwangspause im Werk in Oberösterreich verlängert - und das bis Mai.