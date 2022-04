Nach Pleite: Lampard ärgert sich über Schiri

Abstieg naht

„Wäre Mo Salah so gefoult worden, hätte es bestimmt einen Strafstoß gegeben“, ist sich der Everton-Trainer sicher. Generell seien Lampard einige Kleinigkeiten aufgefallen, bei denen er dem Schiedsrichter nicht zustimmen konnte. Everton musste sich am Ende mit 0:2 geschlagen geben. In der Tabelle auf Rang 18 liegend drohen den „Toffees“ nun der Abschied aus der Premier League. Der Stadtrivale hingegen lauert nach wie vor nur einen Punkt hinter Manchester City, die Mission „Meisterschaft“ läuft nach wie vor.