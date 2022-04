Mercedes-Boss Toto Wolff: „Es gibt keine Wunder“

Das größte Defizit sieht die Führungscrew weiterhin im sogenannten “Porpoising„, also dem Hüpfen des Autos. “Ferrari hat den Vorteil, in dem Moment, in dem du auf die Bremse steigst, ist das Auto neutral. Bei uns verlängert sich das Osterhasen-Hüpfen bis in die Kurve. Das bedeutet, dass der Fahrer in den schnellen Ecken überhaupt kein Vertrauen hat, weil er nicht weiß, wie das Auto reagiert„, erklärt Wolff.