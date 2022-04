Guter Herzog-Testlauf - aber Kids stahlen ihm Show

Am Vorabend des 39. Vienna City Marathons gewann Österreichs Marathon-Rekordler Peter Herzog den 10-km-Lauf in 30:04 Minuten. Für den Salzburger war dies nach einer überstandenen Oberschenkelverletzung ein sehr guter Testlauf. „Ich habe nichts von der Verletzung gespürt. Es geht wieder bergauf“, meinte Herzog, der Ende Mai seinen nächsten Test absolvieren will. Sein Ziel ist natürlich die Europameisterschaft im August in München.