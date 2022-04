Wurz: „Jedes Kind sagt als erstes Wort Ferrari“

Alex Wurz war schon als Aktiver bei den Italo-Klassikern in Monza und Imola dabei, der 69-fache GP-Starter weiß daher ganz genau, was auf die Fans an diesem Wochenende wartet: „Da steppt der Bär. Sobald die Tifosi merken, dass es eine Siegchance gibt, herrscht dort eine Megastimmung - das ist cool, Emotion pur, davon lebt die Formel 1.“