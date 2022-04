Superliga: Verbot von UEFA-Sanktionen aufgehoben

Ein spanisches Gericht hat Sanktionen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gegen Klubs im Zusammenhang mit dem Projekt einer Superliga erlaubt. Eine neue Richterin am Handelsgericht Nummer 17 in Madrid, Sofía Gil García, hob das vor einem Jahr ausgesprochene richterliche Verbot solcher Strafen und Sanktionen am Donnerstag auf, wie die Pressestelle des Gerichts auf Anfrage bestätigte.