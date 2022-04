Was wäre die beste Lobautunnel-Alternative?

Der Streit um den Lobautunnel scheint kein Ende zu nehmen. Alternative Lösungen werden nun auch schon von unseren Lesern verlangt. „Vielleicht könnte die “Krone„ ihre Leser bitten, Ideen oder Alternativen einzusenden. Oft kommen vom Volk klügere Ideen als von so manchen Politikern“, schreibt uns „Krone“-Leser kapua. Diesen Vorschlag greifen wir natürlich gerne auf. Haben Sie alternative Ideen zum Thema Lobautunnel? Teilen Sie uns diese gerne per E-Mail an forum@krone.at oder unten in den Kommentaren mit!