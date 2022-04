Die mit den Rehen tanzen und Äpfel schälen

Spaßprogramm in den nächsten Wochen

Die übrig gebliebenen Besetzer haben anscheinend vor, noch länger dort zu bleiben. Bei Spezialtrainings wird in Rollenspielen in Guerilla-Taktik sogar schon für die nächste anstehende Räumung geübt - wir berichteten. Auch sonst verspricht das Durchhalte-Programm der nächsten Tage und Wochen jedenfalls bunt und vielfältig zu werden, mit der ursprünglichen Sache hat das alles nur noch wenig zu tun. Kommendes Wochenende gibt es ein „Kultur statt Beton“-Festival. Die skurrilen Programmpunkte: „Man kann Visionen auf Taferln malen, Äpfel für den veganen Imbiss schälen oder einfach nur gemütlich in der Wiese chillen oder mit den Rehen tanzen.“