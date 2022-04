Parkpickerl: Politstreit um leere Parkplätze

Mit der Ausweitung des Parkpickerls auf die Bezirke Donaustadt, Floridsdorf, Hietzing und Simmering am 1. März wurden schlagartig viele Parkplätze frei - wir berichteten. Besonders die Ökos fordern mehr Grün für die nun frei gewordenen Flächen. Untermauert durch ein Foto, das vor Ort aufgenommen wurde. Mit Gemeinderätin Heidi Sequenz (Grüne), die auf leere Autostellplätze zeigt. Freie Flächen, die es laut ÖVP-Wien aber gar nicht gibt. Zumindest nicht in der Schiffmühlenstraße in Kaisermühlen. Mit einem eigenen Foto wurde der Gegenbeweis angetreten. Auf dem Bild der ÖVP sind die Stellplätze alle besetzt.