Ab 21 Uhr LIVE: Liverpool gegen Manchester United

Für Liverpool wäre ein Titel-Quadrupel das erste in der traditionsreichen Klub-Geschichte - und überhaupt das erste für ein englisches Team. „Niemand hat es bisher geschafft, aber das hat auch seinen Grund. Denn eigentlich ist es unmöglich“, meinte der Niederländer Van Dijk. Zusätzlichen Druck will man dadurch aber nicht aufkommen lassen - der ist an und für sich schon hoch bei den „Reds“. Wenn am Ende nur ein Titel die Bilanz der Saison 2021/22 ziert, würden das wohl viele im Umfeld nicht mehr als Erfolg werten.