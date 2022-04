Deal perfekt! Santos kehrt zurück nach Österreich

Der 89-fache Handball-Nationalteamspieler Raul Santos kehrt nach neun Jahren in Deutschland in die Steiermark zurück. Der 29-jährige Linksaußen unterschrieb nach dem Auslaufen seines Vertrages in Gummersbach ab kommender Saison bei den BT Füchsen. Santos war 2013 von Union Leoben nach Gummersbach gewechselt und später auch für Kiel und Leipzig tätig.