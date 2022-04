Tsitsipas und Zverev im Viertelfinale, Ruud out

Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev haben am Donnerstag das Viertelfinale des Tennis-ATP-Turniers in Monte Carlo erreicht. Dem an dritter Stelle gesetzten Griechen reichte gegen Laslo Djere aus Serbien beim 7:5,7:6(1) ein Break, der Deutsche Zverev (2) setzte sich trotz Break-Rückstands in beiden Sätzen insgesamt souverän mit 6:2,7:5 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta durch.