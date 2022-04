Gigantische Cannabis-Plantage in Spanien entdeckt

Anbau illegal - drei Personen verhaftet

Obwohl der Verkauf und Konsum von CBD in ganz Spanien und in vielen europäischen Ländern legal ist, verbietet das spanische Gesetz den Anbau von Cannabispflanzen zu anderen als industriellen Zwecken, wie z. B. zur Herstellung von Textilien und Samen, so das Landwirtschaftsministerium.