Brüder zogen mehr als 1200 Cannabis-Pflanzen auf

Ein rumänisches Brüderpaar musste sich jetzt am Landesgericht St. Pölten wegen Cannabis-Anzucht im großen Stil verantworten. Als „Mitläufer“ einer kriminellen Vereinigung hatten die beiden von Jänner bis November vorigen Jahres in NÖ mehrmals Suchtgift angebaut, geerntet und für den gewinnbringenden Verkauf vorbereitet. Der 24-Jährige agierte dabei als Haupttäter: Er mietete ein Häuschen im Wienerwald an, in dessen Keller eine hochprofessionelle Indoor-Plantage hochgezogen wurde. Sein 21-jähriger Bruder wäre nur phasenweise zum Gießen und Ernten eingeteilt gewesen.