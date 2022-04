Fatboy Slim kommt zum springfestival nach Graz

„Rochafeller Skank“, „Praise You“ und „Weapon of Choice“ sind nur ein paar wenige der berühmten Hits von Norman Cook - besser bekannt als Fatboy Slim. Der britische DJ und Produzent ist fixer Bestandteil des 22. springfestival in diesem Jahr in Graz, das von 15. bis 19. Juni über mehrere Bühnen gehen wird. Er selbst wird die Kasematten am Grazer Schlossberg am 16. Juni bespielen.