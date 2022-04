Spektakel der Vielfalt findet wieder in Graz statt

Die härteste Sightseeingtour in Graz (mit 25 Hindernissen auf der Zehn-Kilometer-Strecke) ist weit mehr als ein sportliches Spektakel. Ein wesentlicher Teil des „Beat the City“-Spirits liegt im Miteinander, im Helfen und im gemeinsamen Verfolgen eines Ziels. Dieser Spirit wird von Startern unterschiedlichen Alters, Geschlechts und in verschiedensten Lebenslagen gelebt.