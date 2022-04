Kahn: „Wer bringt die größte Nonsense-Geschichte?“

Der Pole, in dessen Heimat am Montag über einen angeblich bereits fixierten Transfer zum FC Barcelona berichtet worden war, spiele in der kommenden Saison „auf jeden Fall“ für die Bayern. Der Fernsehsender TVP hatte am Montag berichtet, Kahn sei über den Abschiedswunsch des 33-jährigen Lewandowski bereits informiert worden. „Es ist ganz wichtig zu erwähnen, wir haben einen Vertrag, der noch eine Saison gilt“, sagte Kahn und verwies auf Vertragsgespräche, die schon begonnen hätten.