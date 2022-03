Test-Rotstift: Jeder dritte Partygast bleibt aus

Seit wenigen Wochen erst haben die Clubs wieder geöffnet. Am ersten Partywochenende wurden die Diskotheken gestürmt, und auch in den folgenden Wochen lief das Geschäft für Betreiber gut. Doch jetzt steht die Nachtgastronomie vor dem nächsten Problem: die Kürzung der Gratistests. Zwar gilt in Wien weiterhin die 2-G-Regel, dennoch würden viele das Testangebot freiwillig nützen. „Unter den Jugendlichen herrscht weniger Vorsicht, aber die 25- bis 30-Jährigen testen sich gerne nach einer Partynacht“, weiß Nachtgastro-Sprecher Stefan Ratzenberger.