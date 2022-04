Safety-Car kostete Leclerc beinahe Australien-Sieg

Die Kritik fiel nach dem Formel-1-Rennen in Australien nicht auf einen Fahrer oder ein Team, sondern auf das Safety-Car. Dieses sei den Piloten eindeutig zu langsam gefahren, was in weiterer Folge zu Reifenproblemen geführt habe. „Das Safety-Car war so langsam wie eine Schildkröte. Unglaublich!“, schimpfte Max Verstappen (Red Bull) beispielsweise über die Leistung des Aston Martin Vantages. Auch WM-Leader Charles Leclerc hatte mit dem geringen Tempo in der Safety-Car-Phase nach dem Ausfall von Sebastian Vettel in der 27. Runde zu kämpfen.